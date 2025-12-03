‘Çok pişmanım’

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 668 TL değerinde sabun, çikolata ve ikili bıçak seti çalan 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Markette çalışanlar tarafından fark edilen ve kısa sürede yakalanan zanlının tutuklu yargılanmasına karar verildi. Mahkeme, zanlıyı 5 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, duruşmada gözyaşı döken K.G. pişman olduğunu söyledi.

Polis memuru; olayın 28 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana geldiğini belirtti.

Polis, müşteri olarak markette bulunan zanlının satışa sunulan ürünlerden üç adet Dove Beauty marka sabunu, iki adet Cadbury Dairy Milk marka çikolatayı ve bir adet Marob marka on ikili bıçak setini çantasına koyduğunu ve ödeme yapmadan kasa bölümünden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, çaldığı ürünlerin maddi değerinin 668 TL olduğunu açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde yaşadığını, KKTC’de bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Doktor kontrolünden geçirilecek

Mahkemede söz alan zanlı ise özür diledi ve “istemeyerek bu suçu işledim, çok pişmanın” dedi.

Hasta olduğunu söyleyen zanlı doktora götürülmeyi talep etti.

Mahkeme; zanlının tutuklu yargılanmak üzere 5 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine, öncesinde ise devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

