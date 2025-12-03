Vatandaşla iletişim ağı

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi’nin (BİMER) çok kısa sürede faali-yete geçirileceğini açıkladı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, devletin vatandaşına daha hızlı, etkin ve erişilebilir hizmet sunmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attıklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayet-lerin Başbakanlık tarafından doğrudan takip edileceği yeni bir merkezin kurulması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Yeni merkezin “Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi” adıyla kurulacağını ve kısaca BİMER ola-rak anılacağını ifade eden Üstel, amaçlarını şöyle özetledi: “Her vatandaşımızın istek ve talepleri alın-sın, iletilen her başvuru ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilsin ve sürecin tamamı bu merkez tarafın-dan adım adım izlenerek sonuçlandırılsın.”

Üstel, merkezde tüm başvuruların tek noktada toplanacağını, ilgili kurumlarla anında iletişime geçile-ceğini ve her dosyanın ilerleyişinin düzenli şekilde takip edilerek sonuç alınana kadar vatandaşa karşı sorumluluğun sürdürüleceğini vurguladı. Üstel, hedeflerinin kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek, vatandaş memnuniyetini odağa alan bir yönetim anlayışını güçlendirmek ve devlet–vatandaş ilişkisini modern standartlara taşımak olduğunu belirtti.