İZMİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları İzmir’de düzenlenen kültür ve sanat programlarıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), fotoğraf sergisi ve konserlere ev sahipliği yaptı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ortaklığında hazırlanan “Kıbrıs’ın Işığı” fotoğraf sergisi AASSM’de sanatseverlerle buluştu. Sergiye KKTC İzmir Başkonsolosluğu ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) da katkı sundu. Mayıs 2026’daki 10’uncu Uluslararası Fotoğraf Günleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’ta çekilmiş 34 fotoğrafın yer aldığı sergide; KKTC, Türkiye, Makedonya, Bosna-Hersek ve Mısır’dan fotoğrafçıların çalışmaları beğeniye sunuldu. Kentte yaşayan Kıbrıslı Türkler, öğrenciler ve sanatseverlerin katıldığı etkinliğin açılışı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Tağmaç Deren ve Muavin Konsolos Alpbuğra Bahadır Gültekin tarafından yapıldı.

Trio Kyrenia’dan Özel Repertuvar ve Dünya Prömiyeri

Serginin ardından AASSM Küçük Salon’da sahne alan Trio Kyrenia, “KKTC’nin 43’üncü Yıldönümü Özel Konseri” verdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bünyesinde yer alan Kıbrıslı Türk sanatçılar Yonca Alpay Adıgüzel (klarinet), Ece Sözer (piyano) ve Tolga Alpay’dan (fagot) oluşan grup; Astor Piazzolla’nın Reşat Güner tarafından düzenlenen “Oblivion” eseri ile Tolga Taviş’in “Klarinet, Fagot ve Piyano için Akdeniz Tangosu” adlı eserinin dünya prömiyerini icra etti.

Kutlama programı, bu akşam AASSM’de yapılacak ortak konserle sürecek. KKTC İzmir Başkonsolosluğu himayesinde organize edilen gecede, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aynı sahnede bir araya gelecek.

Abdullah Öztoprak'tan Tiyatro Gösterisi

Öte yandan İzmir'in Gaziemir ilçesinde ise 14’üncü İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali programında Kıbrıslı Türk sanatçı Abdullah Öztoprak’ın tek kişilik performansla sahnelediği “Parçalayanım, Parçalarım” adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Sanatçının çocukluk yıllarında savaş ve çatışma ortamında yaşadığı travmaları sahneye taşıyan ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oyunu Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu da izledi.