Müzik ziyafeti sundu

Lefkoşa Belediye Orkestrası iki muhteşem konser verdi

Müzik ziyafeti sundu

Lefkoşa Belediye Orkestrası, “Nefeslerin Zarafeti” ve “Jazz Gecesi: Zamanın Ötesinde” isimli iki konser sahneledi.
Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilen “Nefeslerin Zarafeti” konserinde fagotta Ali Suyolcu, obuada Çağın Dostel ve flütte Münevver Sakar yer aldı, aranjörlüğünü de Ali Suyolcu yaptı.
MOD Cafe & Bistro’da düzenlenen “Jazz Gecesi: Zamanın Ötesinde” konserinde ise Cahit Kutrafalı, Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Uğur Güçlü ve Kadir Evre sahne aldı.
 

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