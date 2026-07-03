Girne Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali, festivalin kapanış oyunu olan “Huysuz” ile sona erdi.

Festival kapsamında 30 Haziran Salı akşamı saat 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenen Antalya Şehir Tiyatrosu yapımı Huysuz, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü. Moliere’in unutulmaz karakterlerinden ilham alınarak sahneye taşınan oyun, gerçek ile hayalin iç içe geçtiği hikâyesiyle izleyicileri hem güldürdü hem düşündürdü.

Yaklaşık 170 dakika süren, tek perdelik oyun; aşk, entrika ve mizahı harmanlayan anlatımı, başarılı oyunculuk performansları ve renkli sahne tasarımıyla beğeni topladı. Festivalin son gecesinde salonu dolduran tiyatroseverler, oyuncuları uzun süre alkışlayarak uğurladı.