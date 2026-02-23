Suç dosyası kabarık

İstanbul'da toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunan 21 yaşındaki kadın tutuklandı.

Daha önce 8 suç kaydı olduğu öğrenilen kadının, olaydan bir gün önce de yolcuları "Polisim" diye tehdit ettiği, köpeğini de "narkotik cinsi" olarak tanıttığı anlaşıldı.

İstanbul'da 21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, 21 Şubat’ta toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre genç kadın bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alından şüpheli kadın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki Y.S., tutuklandı.

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Y.S.'nin bu olaydan bir gün önce yine İETT otobüsüne köpeğiyle binmeye çalıştığı için yolcularla tartıştığı, yolcuları bu kez savcı değil, “Polisim” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

Genç kadın ifadesinde, "Benden şikayetçi olanlar, kendimi polis olarak tanıttığımı beyan etmişler. Ben kendimi polis olarak tanıtmadım. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Sadece köpeğimin narkotik cinsi köpek olduğunu söyledim." dedi.

Genç kadın hakkındaki soruşturmalar sürüyor.

