‘Kimseye faydası yok’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretler için Etiyopya'ya gitti. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etiyopya bizim kardeş ülkemiz" dedi. İsrail'in Somaliland'i tanımasına tepki gösteren Erdoğan, "Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı" diye konuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra resmi karşılama törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Etiyopya ziyareti 10 yıl süre sonra bir ilki teşkil ediyor.

Erdoğan, Addis Ababa'daki Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'yle bir araya geldi.

İki lider ortak basın toplantısında konuştu. .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Etiyopya bizim kardeş ülkemiz. İkili ilişkilerimizi etraflıca görüştük. 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir. Etiyopya İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliği taşıyor.” dedi.

“Çatışma ve acılara yenisinin eklenmesini istemiyoruz”

İsrail'in Somaliland'i tanımasına tepki gösteren ve "Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı" diyen Erdoğan, “Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle İsrail'in Somaliland'i tanımasının ne Somaliland'e, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara sürecindeki tutumları için her iki tarafa tekrara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dostluk ve güçlü işbirliği…

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.



