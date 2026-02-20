4 kişi serbest kaldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında iki gün önce gözaltına alınan şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu serbest bırakıldı. 5 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu gibi birçok isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler

Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Tolga Kulakçı ve Furkan Koçan.

4 isim serbest bırakıldı

Gözaltına altındaki ünlü isimler dahil 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. 21 kişiden Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Sırrı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

5 kişi tutuklandı

Tutuklanma istemiyle sevk edilen Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklandı.

12 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Öte yandan Tangöze'nin, Talay'ın ve Hacıoğlu'nun üzerinde ise uyuşturucu madde yakalandı.

