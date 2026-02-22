Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında açıklamalarda bulunarak çiftçilere önemli mesajlar verdi. Türkiye'de tarımın hiçbir zaman bitmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadelenin de süreceğini söyledi

Erdoğan, ‘Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek’ projesi ile 150 bin küçükbaş hayvanın uygun şartlarda üreticilere verileceğini müjdeledi.

Erdoğan, “Projenin finansmanı için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. Bu kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında da 7 yıla kadar vade seçenekleri var” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında çiftçilere yönelik destek paketlerini açıkladı.

Tarımın Türkiye’de hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, fahiş fiyatlarla ve gıdada sahtecilikle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi. Vatandaşın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” projesini başlattıklarını duyurarak, ilk etapta 150 bin küçükbaş hayvanın uygun şartlarda üreticilere verileceğini açıkladı. Proje kapsamında başvuru şartlarını sağlayan her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edileceğini belirtti. Hayvanların bakım ve besleme giderleri için aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira destek sağlanacağını kaydetti.

Projeden yararlanacak üreticilerin finansman için Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kullanabileceğini belirten Erdoğan, kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında ise 7 yıla kadar vade imkânı sunulacağını söyledi. Küçükbaş hayvanların bir yıllık sigorta bedelinin de devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Kadın ve genç üreticilere öncelik verilecek

Kadın ve genç üreticilere öncelik verileceğini vurgulayan Erdoğan, ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun gençlerin de projeye başvurmaları halinde öncelikli olarak değerlendirileceğini ifade etti. İlk hayvanların bu yıl içinde teslim edileceğini belirten Erdoğan, küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen genç ve kadın üreticileri projeye başvurmaya davet etti.

Erdoğan konuşmasında, tarıma ayrılan bütçeye de değinerek 2026 yılı için doğrudan ve dolaylı desteklerin toplamının 939 milyar lira olduğunu, üreticilerin yaklaşık 1 trilyon liralık bir kaynakla destekleneceğini söyledi. Türkiye’nin tarımsal hasılatta Avrupa’da birinci sırada yer aldığını ve son 23 yılda 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini kaydetti.

Bitkisel üretim destek ödemelerinin 6 Mart itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını belirten Erdoğan, güvenilir gıdaya erişimin öncelik olduğunu ve denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

