Çağrı Bey sondaj gemisi, Mersin'den, Somali'ye doğru yola çıktı. Mersin'de düzenlenen uğurlama törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon aracılığı ile mürettebata seslendi, "Güzel haberler bekliyoruz" dedi.

Türkiye’nin Mavi Vatan dışındaki ilk derin deniz sondaj görevi için, Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'ye doğru yola çıktı. Gemi Mersin'den uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gemi yola çıkmadan,, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Erdoğan telefon aracılığı ile mürettebata seslendi.

Erdoğan, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın değerli mensupları ve Çağrı Bey sondaj gemimizin değerli mensupları, öncelikle bu yolculuğunuzun hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Nisan ayına kadar sürecek olan uzun bir yolculuğunuz var ama bu yolculuk gerçekten kutlu bir yolculuk olacak ve biz sizden, Somali'den inşallah güzel müjdeler bekliyoruz, güzel haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj gemisi Çağrı Bey'i Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurladı.

Bakan Bayraktar, “Çağrı Bey ile başlayan uluslararası, kıtalar arası operasyonumuz ile artık yeni bir döneme geçiyoruz.” açıklamasını yaptı.

