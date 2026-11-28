Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, hükümet karşıtı protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Bağımsızlığın 114’üncü yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama’nın istifasını isteyen kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda Binlerce gösterici, Arnavutluk bayraklarıyla başkent Tiran’daki İskender Bey Meydanı’nda bir araya geldi. Ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcıların da yer aldığı gösteride, Başbakan Edi Rama aleyhine istifa sloganları atıldı.

Meydanda toplanan kalabalık daha sonra Başbakanlık binasının bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı’na yürüdü. Göstericilerin kamu binalarına ve polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Başbakanlık binası önünde gerilim daha da yükseldi.

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olaylarda bir polis memuru, iki medya mensubu ve beş göstericinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan dördünün Tiran Üniversitesi Travma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Protestolar öncesinde polis, başkente giriş ve çıkış sağlayan ana yollarda araç kontrolleri gerçekleştirdi.

Başbakan Edi Rama göstericilere diyalog çağrısında bulunurken, protestocular bu çağrıyı reddederek eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Protestoların geçmişi mayıs ayına uzanıyor

Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protestoların ilk dalgası, mayıs ayının sonunda ülkenin güney kıyısındaki koruma altındaki doğal alana yapılması planlanan turizm projesine karşı başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı bir yatırım şirketinin gündeme getirdiği proje, flamingoların yuvalama alanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle tepki çekmişti. Bu nedenle gösteriler, kamuoyunda "Flamingo Devrimi" olarak anılmaya başlanmıştı.

Eylül ayında ise daha iyi eğitim ve yaşam koşulları talep eden öğrencilerin protestoları gündeme gelmiş, muhalefet partilerinin de destek verdiği eylemlerde Başbakan Rama’nın istifası temel talepler arasına girmişti.

Ülkenin farklı kentlerine yayılan gösteriler, son dönemde sık sık güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2026, 23:26