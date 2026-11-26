Yunanistan'da hayat pahalılığı, düşük ücretler ve artan konut giderlerine tepki gösteren binlerce kişi, 24 saatlik genel greve katıldı.

Yunanistan’da binlerce kişi, 24 saatlik grev kapsamında kent meydanlarında gösteri düzenledi.

Grev, toplu ulaşımın yanı sıra hava ve deniz ulaşımını da etkiledi. Atina metrosunda seferler aksarken feribotlar gün boyunca limanlarda bekledi. Uçuş bilgi hizmetlerinden sorumlu telekomünikasyon çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle 15 bölgesel havalimanına yapılan ve bu havalimanlarından gerçekleştirilecek uçuşlar durduruldu. Polis verilerine göre, memurları, liman işçilerini ve öğretmenleri temsil eden sendikaların çağrısı üzerine Atina ve Selanik’te yaklaşık 14 bin kişi meydanlara indi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre Yunanistan ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 büyümesi bekleniyor. Bu oran, yüzde 1,1 olarak öngörülen Avro Bölgesi ortalamasının üzerinde bulunuyor. Ancak ekonomik büyümeye rağmen ülkede ücretler düşük seviyede kalırken konut fiyatları ve kiralar yükselmeye devam ediyor.

Yunanistan Ulusal İstatistik Kurumu (Elstat) verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 5,7'ye yükseldi.

Başbakan Miçotakis ise yeniden seçilmesi halinde asgari ücreti 2028'in başında brüt 968 avrodan bin avroya çıkarma sözü verdi.