Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüştü. Erdoğan ile Tasulas arasında gerçekleşen görüşmede Türk-Yunan ilişkileri, Ege ve Kıbrıs gibi önemli başlıkları ele alındı. Tasulas’ı resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini de belirtti.

Erdoğan: İki ülke arasında her alanda ciddi potansiyel var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul’da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, azınlıkların durumu ile Ege ve Doğu Akdeniz’de istikrar konuları ele alındı. Fener Rum Patriği 1’inci Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a gidenYunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas, saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne ulaştı. Erdoğan, mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi bir potansiyel taşıdığını ifade ederek, olumlu gündemin ilerletilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Azınlıklar konusuna da değinen Erdoğan, ortak miras olan bu meseleye öncelikle insani temelde yaklaşılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bu konudaki olumlu yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bunun ikili ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını kaydetti.

Ege ve Doğu Akdeniz’de istikrar mesajı

Ege Denizi’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Ege’yi bir barış denizine dönüştürme konusunda herhangi bir tereddüdü bulunmadığını ifade etti.

Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini vurguladı.