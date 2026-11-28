Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Filistin Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinliğe katıldığı, Filistin Büyükelçisi Abdullah Attari ile görüşmesinin ardından ise ziyaretçi defterini imzaladığı ve Güney Kıbrıs’ın Filistin konusundaki tutumundan söz ettiğini belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Kombos, Filistin Lideri Mahmud Abbas’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin kendileri için referans noktası olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kombos, ziyaretçi defterine Orta Doğu’da bütünlüklü ve kalıcı barış için çalışmanın sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Bunun ancak BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uygun olarak iki devletli çözümle sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen Kombos, Gazze’yi Batı Şeria’yla birleştirecek, başkenti Doğu Kudüs olan, birleşik bir Filistin devletinin Filistinlilere yarar sağlayacağını ve bölgenin güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, 1988 yılında Filistin Devleti’ni tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını belirten Kombos, o günden beri uluslararası hukuk ilkelerine ve Filistin halkının meşru beklentilerine bağlı kalmaya devam ettiklerini ifade etti.

Filistin Büyükelçisi Abdullah Attari ise açıklamasında Gazze’deki soykırımın başlangıcında Güney Kıbrıs medyasını “en tehlikeli noktanın, gördüklerimize alışmamız olacak” şeklinde uyardığını anımsattı ve bu konuda maalesef “haklı” çıktığını ifade etti.

Attari, dikkatli olmaları konusunda gazetecilere uyardı ve Gazze’de olan olaylara odaklanmaları gerektiği yönde telkinde bulundu.