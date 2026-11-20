Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, "Üç devlet başkanı, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütecektir" denildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Shenzhen kentinde yapılan Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Zirvesi marjında gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından ortak açıklama yayımlandı. "Barışa Yönelik Çin-Rusya-ABD Devlet Başkanları Bildirisi" başlıklı açıklamada, üç ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Çin, ABD ve Rusya, BM'nin küresel zorluklara daha etkin yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenliği sağlama yönündeki temel misyonuna uygun hareket edebilmesi amacıyla BM'de reform yapma kararlılığını ortaya koymuştur" ifadelerine yer verildi.

"Çin, Rusya ve ABD enerji akışının önemini teyit etti"

Çin, Rusya ve ABD’nin tüm ulusların yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladığı aktarılarak, "Taraflar, istikrarlı enerji akışının önemini bir kez daha teyit etmiştir" denildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne dokunulmazlık tepkisi

Üç devlet başkanının, devletin rızası ilkesinin ve devlet yetkililerinin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzer organların yargı yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Taraflar, nükleer diyalog konusunda mutabık kaldı

Xi, Putin ve Trump’ın nükleer savaş riskini de ele aldığı belirtilen açıklamada, "Üç devlet başkanı, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla yapılmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamıştır. Üç ülke, nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürütecektir" denildi.