Fransa genelinde artan hayat pahalılığına tepki göstermek ve kamu hizmetlerini savunmak amacıyla düzenlenen grev ve protestolar kapsamında Paris ve Strazburg kentlerinde yürüyüşler gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilerde, başkent Paris’te polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Paris’te düzenlenen yürüyüşte göstericiler, artan yaşam maliyetlerine tepki göstermek amacıyla sokaklara çıktı. Müzisyenlerin performansı eşliğinde sloganlar atan eylemciler, zaman zaman hep birlikte şarkılar söyledi. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan göstericilerin yürüyüşü sırasında polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüş esnasında göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Protestoların düzenlendiği bir diğer kent olan Strazburg’da ise kent merkezinde toplanan kalabalık, yağışlı havaya rağmen yürüyüş gerçekleştirdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, bayrak ve dövizler taşıyarak hayat pahalılığını protesto etti. Bazı eylemcilerin yüzlerini kapattığı ve şemsiye taşıdığı görüldü.

Fransa genelinde gerçekleştirilen gösterilerde hayat pahalılığına yönelik tepkiler dile getirilirken, kamu hizmetlerinin korunması ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine ilişkin talepler de ön plana çıktı.

