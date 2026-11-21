Çin'deki üçlü zirve sonrası ilk kez konuşan ABD başkanı Donlad Trump, petrol fiyatlarının İran ile yapılacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu belirtirken, İran'la anlaşmayı reddettiğini söyledi. Trump, "İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki üçlü zirve sonrası ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Trump, Çin'deki temaslarına ilişkin, " Ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim." dedi.

Trump, “Veri merkezleri için çok sert bir mücadele vereceğiz” derken, Amerikan şirketlerinin yapay zeka veri merkezlerini ülke dışında inşa etmesine izin vermeyeceklerini, bunu yapmaları halinde çok yüksek gümrük vergileriyle karşılaşacaklarını söyledi.

ABD Başkanı, Şi ile yapay zeka konusunda alınacak güvenlik önlemlerinde anlaşmaya vardıklarını da belirtti.

Trump ayrıca petrol fiyatlarının İran ile yapılacak bir anlaşmaya bağlı olduğunu belirtirken, İran'la anlaşmayı reddettiğini söyledi. Trump, "İran, benim kabul edebileceğim bir anlaşma istemiyor. Ben gerçek bir anlaşma yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasında İran'la ilgili şunları söyledi:

“İran'ın kirli bir nükleer bomba ürettiğine dair iddialar var, böyle bir şeye izin vermeyiz. İranlılar deli, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar.”

Trump, üçlü zirvede piyasaları rahatlatmak için petrol ve akaryakıt üretimini artırma konusunda anlaşıldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşı

“Ukrayna savaşını bitirmek için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum” diyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in diplomatik yollarla sona ermesinden yana olduğunu net biçimde ifade ettiğini söyledi.

Trump, Putin'e “Ben başkan olsaydım Ukrayna'ya girer miydiniz?” diye sorduğunu ve “hayır” yanıtını aldığını belirtti.

Trump ayrıca, “Hem Putin hem Zelenski savaşı bitirmek istiyor ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Putin ve Zelenski arasında büyük bir kişisel düşmanlık var, böyle olmasaydı savaş iki yıl önce biterdi.” dedi.

Nükleer anlaşma

Trump, “Dünyanın en büyük üç nükleer gücü olarak nükleer silahların oluşturduğu tehdidi azaltmayı görüştük. Nükleer savaşa asla izin verilmemeli. Çin nükleer silahların azaltılması için ilk kez müzakereleri kabul etti.” dedi.

“Jensen Huang'a ikinci bir şans verilmeli”

Skandallarla görevinden ayrılan eski Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın görevine dönmesinden yana olduğunu söyleyen Trump, “Huang, Çin'in taklit edemediği yapay zeka çipleri üretti. Ona ikinci bir şans verilmeli” diye konuştu.