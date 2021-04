‘Hayalim gerçek oldu’

Genç Vizyon

Cemre Akar

Mesleğine gönül vermiş, çalışkan ve başarılı bir diyetisyen olan Çağla Erçağ, beslenmenin insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, özellikle ekmek tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Genç Vizyon’a konuk olan Erçağ, “Her sabah kapısını açarken şükür ettiğim bir kliniğim var” dedi.

Çağla Erçağ sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?.

Yanıt: 5 Şubat 1990 yılında Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde doğdum. Evliyim ve 3 yaşında dünyalar tatlısı bir oğlum var. 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Büyük harflerle iyi ki dediğim bir mesleğim var. Her sabah kapısını açarken şükür ettiğim kliniğim var. Kliniğimin ismi ‘fitClinique’.

Soru: İş yerinizin özelliğinden ve yaptıklarınızdan bahsedelim. Neler yaptınız?

Yanıt: ‘fitClinique’ benim hayallerimin gerçek olduğu yer. 2012 yılında üniversiteden mezun oldum. O günden bugüne kadar kendini geliştirmek için birçok kitleye hizmet vermeye çalıştım. Mesleğimle ilgili olan her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki herkesten bir şey öğrenebilirim. İlk yıllarımda Serdarlı - Geçitkale köylerinin Sağlık derneklerinde gönüllü çalıştım. Benim için çok büyük deneyimler yaşadığım dönemlerdi. Daha sonra Lefkoşa Nis Tıp Merkezinde 4 yıl kadar çalıştım. Klinik ortamı doktorlar ile koordineli çalışmak da cebime koyduğum önemli notlarım arasında bulunuyor. Ardından ise Yakın Doğu Üniversitesi spor kulesinde görev yaptım. Burada çalışmak o güne kadar yaptığım en farklı alandı. Çünkü artık sporcularla ilgilenip onlara sporcu beslenmesi ile bilgi doğru bilgiler vermekti. Yaptıkları sporu göz önünde bulundurarak beslenme planını hazırlamak gerekliydi. Çok şey öğrendiğim ve öğrettiğim bir dönem olmuştu. Hepsi benim için bugünlere gelmem için önemli basamaklardı. Ve Aralık 2020’de öğrendiğim ve tecrübe ettiğim her şeyi sırtıma alarak fitClinique açtım.

Nelere dikkat edilmeli?

Soru: Beslenme konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?



Yanıt: Hayatın tadı sağlıklı beslenmekten geçer. Her şeyden yiyerek vücudunu dengede tutabilmek sağlıklı beslenme olarak tanımlanabilir. Herkesin beslenme alışkanlıkları farklıdır. Ama her vücut dengeli beslenmeyi formda olmayı hak eder.Soframızda her şey olmalı, tek yönlü beslenmemeliyiz. Bence sağlıklı beslenmeyi sağlamak aslında renkli beslenip asla yemem dediklerimize de az da olsa beslenmemizde yer vermeliyiz. Soframızda oturduğumuzda tabağımıza ne koyduğumuz çok önemli sebze grubu, et grubu, süt grubu ve ekmek grubu olarak tabağımızı çeşitlendirebiliyor muyuz acaba? Yapabiliyorsak doğru yoldayız demektir. Eklemek istiyorum ki herhangi kronik bir hastalığımız varsa beslenmemizi ona uygun şekilde dengelememiz de önem arz etmektedir.Soru: Haftalık veya günlük beslenme planlarımızı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?Yanıt: Haftalık veya günlük beslenme planlarımızı yaparken önce kendimize dürüst olmalıyız. Kontrol altına almamız gereken hangi besinler var diye kendimize sorarak önce onlara dikkat etmeliyiz. Mesela yemeğe oturunca her lokmada ekmek ısıran bir kişi için ilk kontrol altına alması gereken ekmek grubu olduğunu fakat bunu kontrol altına alırken ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmadan porsiyon kontrolünü öğreterek kendini koruması gerektiğine dikkat çekmeliyiz. Burada da danışanlarımızı beslenmeleri hakkında sorgulamak ve sorgularken detayları takip etmek çok önemlidir.Kişisel beslenme planı vardır. Çünkü her beslenme planı kişiye özel hazırlanmalıdır. Kişinin boy kilo ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak yaşam standartları göz önüne alınarak beslenme planı hazırlanır. Bu yüzden herkes özeldir. Herkesin beslenme planı farklı ve kendine özgüdür.Yaza girerken ne yapmalı?Soru: Yaza girerken kilo vermek isteyenler ne yapmalı?Yanıt: Yaz öncesi kilo vermek isteyenler için; vurgulamak istiyorum ki zor bir dönemden geçiyoruz ve uzun süre hareketsiz evlerimizde kapalı kaldık. Şu an vücudumuzun elzem ihtiyacı ‘Sağlıklı beslenme’ ve ‘Hareket’ kendinize zaman ayırın kendinize değer vererek doğru beslenin ve mutlaka spor yapın.Hayattan zevk almaya çalışalım. Zevk alabilmek için de sağlıklı olmaya ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Bol bol hareket edip sağlıklı beslenelim. Mutlu olmak için sevdiklerimize ihtiyacımız var. Bol kalorili yiyeceklere değil. Hayata karşı bütün duygularınız pozitif, sonuçlarınız hep negatif çıksın.