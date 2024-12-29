2025 için güzel dilekler

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve alanında uzman öğretmen kadrosuyla minikleri geleceğe hazırlayan Lider Eğitim Merkezi’nde yeni yıl etkinliği gerçekleştirildi.

Öğretmenlerle öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte 2024 yılına veda edildi, 2025’e merhaba denildi.

Minik öğrenciler ailelerinin yaptığı pastaları, börekleri, kurabiyeleri birlikte yedikten sonra, öğretmenleriyle eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

Yılbaşı çekilişi kapsamında öğrenciler bir birine hediye vermenin mutluluğunu yaşadı.

Lider Eğitim Merkezi’nin Direktörü Cemre Akar, öğrencilerin ve velilerinin yeni yılını kutlayarak, 2025 yılı için sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024, 02:32