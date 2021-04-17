Ortak zemin yoklanacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de 5+1 formatında yapılacak olan toplantının gayrı resmi olduğunu, yeni bir müzakerenin başlamadığını vurguladı.

Toplantıda müzakere için ortak bir zemin olup olmadığına bakılacağına işaret eden Çavuşoğlu, “Kesinlikle ve kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, kendisinin de, Bakan Yardımcısı ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın da söylediği gibi bu ziyaretin ve toplantıların amacının gayri resmi 5+BM toplantısı öncesi hazırlıkları gözden geçirmek olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu doğrultuda son derece yararlı toplantılar yaptıklarını bildirdi.

Türk tarafı elinden gelen tüm çabayı gösterdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu yola çıktığı günden bu yana egemen eşitlik temelinde, adada iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini savunduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı bu konuda kendisine tam destek verdi. Biz de TC olarak kuvvetle destekliyoruz. Elbette bu görüşe bir gecede varmadık. İki bölgeli iki toplumlu federal çözüm için Türk tarafı elinden gelen tüm çabayı iyi niyetle tüm platformlarda gösterdi. Bürgenstock’ta, Cenevre’de, Ada’da ve en son Crans Montana’da.”

Ne iktidarı ne refahı paylaşmak isterler

Rum-Yunan ikilisinin çözüm istermiş gibi gözükürken, Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini reddettiğini belirten Çavuşoğlu, her platformda da Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini kabul etmeyeceklerini vurguladıklarını kaydetti ve “Ne iktidarı ne refahı paylaşmak isterler” dedi.

Çavuşoğlu, sonuçta Kıbrıs müzakerelerine bir kere daha başlarken 2017 Cenevre’de bir günlük mini konferansta, Ocak’ta Cenevre’de, Temmuz’da Crans Montana’ya kadar tüm görüşmelerde ve Crans Montana’da Rum tarafının masayı devirmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarla tüm muhataplara artık federasyonu müzakere etmeyeceklerini söylediklerini vurguladı. Çavuşoğlu, o gün KKTC adına müzakereleri yürüten kişilerin de bunu en ez kendileri kadar söylediğini belirtti.

Yeni fikirlerin görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz

“Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonunun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bunun için de Ada’daki gerçekler çerçevesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir, tüm taraflar için de kazan-kazan getirecek bir çerçeve, bir vizyon ortaya koyduklarına vurgu yaptı.

“Sadece bunu istiyoruz demiyoruz, bir vizyonla biz önümüzdeki süreçteki toplantılara katılacağız” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, bu vizyonun, Ada’daki iki devletin egemen eşitliği temelinde iş birliği yapması, iki tarafın eşit uluslararası statüye sahip olmaları ve birbirlerini karşılıklı tanımaları olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bu sağlandıktan sonra aynı adada yaşayan ve yaşayacak olan iki devletin, egemen eşitlikleri temelinde iş birliği yapabileceğini, fırsatları değerlendirebileceğini söyledi.

Yeni bir müzakere başlamıyor



“Biz, gerçek, anlamlı, eşit ve sonuç getirecek yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz ve ancak bu çerçevede bir müzakere süreci başlamasının faydalı olabileceğini düşünüyoruz” diyen Çavuşoğlu, Cenevre’de 5+1 formatında yapılacak olan toplantının gayrı resmi olduğunu, yeni bir müzakerenin başlamadığını vurguladı.Toplantıda müzakere için ortak bir zemin olup olmadığına bakılacağına işaret eden Çavuşoğlu, “Kesinlikle ve kesinlikle Crans Montana’da kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz” dedi.

Tatar: Federasyon temelinde bir çözüm mümkün değil

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile fikir birliğinde yeni bir siyaset geliştirildiğini, artık federasyon temelinde bir çözümün mümkün olmadığını, bu konjonktür ve anlayışla o çerçevede bir anlaşmadan ümit olmadığını kaydetti.

Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan, ayrı, egemen ve bağımsız devletin işbirliği ile Kıbrıs’ta kalıcı, kapsamlı ve sürdürülebilir bir anlaşma olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’yle büyük fikir birliği içinde, mutabakatla bu siyaseti geliştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli olanın bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının geldiği bu aşamada Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle artık bunu hak ettiğini ifade ederek, “Eğer kabul görürse egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki egemen ve bağımsız devletin işbirliği ile bir anlaşma bu ülkede olabilir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının her zaman Anavatanı Türkiye’yi önemsediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye’nin desteğini takdir etmiştir. Bu topraklarda bizim bağımsız, özgür güvenlik içinde var olabilmemiz için Türkiye’nin garantörlüğü bizim için fevkalade önemlidir. O bakımdan kırmızı çizgilerimiz olan egemenlik, bağımsızlık ve Türkiye’nin garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Bu anlayışla Cenevre’ye gidiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.”

İzole ve kısıtlamalarla yolumuza devam ediyoruz

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Rum Yönetimi Lideri Glafkos Klerides arasında 1968 yılında başlayan sürecin, 1974’e kadar, Barış Harekatı sonrasında ise Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulması, 1977-79 Doruk Anlaşmaları dönemlerinde de devam ettiğini, federal temelde bir anlaşma için çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, son yıllarda Annan Planı ve Annan Planı sonrası yaşananlar ve 2017 yılında ise Crans Monta’nda yapılan çalışmalarla görüşme sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da Rum tarafı ve Kıbrıs Türk tarafının bir anlaşmaya varabilmesi için 11 gün her türlü iyi niyet göstergesini içeren bir çalışma yaptıklarını, ancak hiç bir neticeye ulaşılamadığını vurgulayarak, çünkü dünyanın tanıdığı Kıbrıs Rum tarafının bunun rahatlığı içinde olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin iyi niyeti çerçevesinde müzakere masalarına her ne kadar iki lider olarak oturulsa da, masadan kalkıldığında Rum tarafının yoluna Cumhuriyet olarak devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama biz maalesef izole ve kısıtlamalarla yolumuza devam ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu konjonktür ve bu anlayışla o çerçevede bir anlaşmadan ümit olmadığını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisine teyit ettiğini kaydetti.

Önemli olan bağımsızlık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önemli olanın bağımsızlık olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının geldiği bu aşamada Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle artık bunu hak ettiğini ifade ederek, “Dolayısıyla bundan sonra biz BM’de şunu ifade edeceğiz, ‘devletten devlete’. Yani ilişki o şekilde geliştirilecektir. Eğer kabul görürse egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki egemen ve bağımsız devletin işbirliği ile bir anlaşma bu ülkede olabilir” şeklinde konuştu.

Anlaşma olduktan sonra KKTC’nin bu coğrafyada kendi hakkının geleceği için vereceği umut ve cesaretle ülkenin gelişmesini sağlayabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda da bütün Kıbrıs’ın bundan faydalanabilmesinin, bir bakıma herkesin kazan kazan formülüyle burada elde edilecek başarılardan, enerji kaynaklarının çalıştırılmasından ve diğer gelişmelerden fayda sağlayabileceğine işaret etti.

Siyasi partilerle görüşüldü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen görüşme 1,5 saat sürdü.

Toplantıya, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile YDP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı katıldı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit toplantıya katılmadı.