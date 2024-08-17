Dünya ile uyumlu değil

Cemre Akar - Genç Vizyon

Üniversite eğitimi aldıktan sonra otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Doğukan Kıranoğlu, bu hafta Genç Vizyon’a konuk oldu. Kıranoğlu, özellikle gençlerin girişimciliği konusunda yaşanan sıkıntılara değindi.

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: 1998 yılında Lefkoşa- Köşklüçiflik’te doğdum. İlkokulu Yakın Doğu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimimi Yakın Doğu Kolejinde tamamladım. Üniversitede Otomotiv Teknolojileri ve Otomotiv Mühendisliği bölümünü tamamladım. 2014 yılından beri Motorlink Trading Co.Ltd. isimli şirketimizin direktörlüğünü yapmaktayım. Geniş ürün yelpazesine sahip olan şirketimiz bünyesinde oto radyatörleri, oto yedek parça, araç motor yağları ithalatı ve satışı yapmaktayız ve müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir.

Soru: Genç girişimci olmak nasıl?

Yanıt: Bu soru bana dünyanın farklı bir ülkesinde sorulmuş olsaydı eminim ki şuan söyleyeceklerimden çok farklı şeyler söyleyebilirdim. Kıbrıs’ın Kuzey kısmında genç girişimci olmak, iş yapmak ,ticari faaliyette bulunmak ada şartlarına o kadar ters kavramlar ki,bu zorlukları bu ülkede yaşamayanlara anlatmak neredeyse imkansız.

İthalatta yaşanan sıkıntılar var

Soru: Yurtdışından ülkemize mal ithal etmek maliyetli mi?

Yanıt: Birçok dünya ülkesiyle ticari faaliyetlerde bulunuyoruz. Dünyanın her yerinde zannedildiği gibi ucuz ve pahalı mal kavramı yoktur. Yüksek kalitede ve düşük kalitede mal veya ürün kavramı vardır. İyi mal iyi paradır. Bu değişmez. Ancak ve ancak bir ürünün pahalı olup olmadığını satışının yapılacağı lokasyon ve ülkenin refah seviyesi belirlediği için, Kıbrıs gözünden bakacak olursak mal ithal etmek oldukça maliyetlidir. Öyle bir ülke ve gümrük sistemi düşünün ki aldığınız malın kıymetini aldığınız fatura üzerinden değil de kendi kanaatiyle vardığı değerde kıymetlendirip, bu kıymet üzerinden size gümrük vergisi ödetiyor. Tüm bu maliyetler hesaplandığı zaman dünyada herkesin bir liraya sattığı ürünü siz 3 liraya satıyorsunuz, sonra halk pahalılıktan haklı olarak isyan ediyor.

Soru: Ticari faaliyetleri iyileştirecek neler yapılabilir?

Yanıt: İçinde bulunduğumuz durumda maalesef şuan için bir çözüm yolu görmüyorum. Ülkemize uygulanmakta olan ticari ve politik ambargolar kalkmadığı sürece diğer dünya ülkeleri gibi serbest ticaret yapamayacağız. Ülke olarak yarım asırdır bu olanaksızlıkların bedelini ödedik, ödüyoruz ve öyle görünüyor ki ödeyeceğiz de.

Soru: Adamızda neden en çok japon araçlar tercih ediliyor?

Yanıt: Adamızdaki hava şartlarında en az arıza yapan, bakım ve yedek parça malzemeleri ekonomik olan araçlar Japon araçlarıdır. Ayrıca satış fiyatları bakımından diğer Avrupa marka araçlara göre daha uygun olmaları ülkemizde tercih edilmelerinin en büyük sebebidir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024, 00:50