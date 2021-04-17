Samimiyetleri test edilecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, saat 13.30 sıralarında Dışişleri Bakanlığı’na gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı.

Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Ertuğruloğlu ile Çavuşoğlu, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.



Tahsin Ertuğruloğlu, açıklamasında, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız uygulamalara ve ayrımcılığa devam edip etmeyeceğine karar vereceği bir aşamaya gelindiğini ifade etti. Ertuğruloğlu, “Ya Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açma cesaretini, duruşunu sergileyecek ya da Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız politikalarını devam ettirme kararlılığıyla devam edecekler ve o zaman Kıbrıs’ta anlaşma talebi ile karşımızda duran tarafların hiçbir şekilde anlaşmada samimi olmadıkları ortaya çıkacaktır” dedi.Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin Ertuğruloğlu, Cenevre’deki toplantının tek bir gündemi olduğunu yineleyerek, bunun da tarafların ileride müzakere edebilecekleri ortak bir zeminin olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Dendias’ın tavrını eleştirdi

Ertuğruloğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias’ın Mevlüt Çavuşoğlu ile önceki gün yaptıkları ortak basın toplantısındaki tavrı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, “Yunan bakanın hadsiz, şımarık ve saldırgan tavrına yönelik Bakanımızın sergilediği ciddi tavır ve ortaya koyduğu haklı görüşten dolayı kendisini bir kez daha kutlamak ve kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.