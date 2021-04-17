Samimiyetleri test edilecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, saat 13.30 sıralarında Dışişleri Bakanlığı’na gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı.
Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.
Ertuğruloğlu ile Çavuşoğlu, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin Ertuğruloğlu, Cenevre’deki toplantının tek bir gündemi olduğunu yineleyerek, bunun da tarafların ileride müzakere edebilecekleri ortak bir zeminin olup olmadığının ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Dendias’ın tavrını eleştirdi
Ertuğruloğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias’ın Mevlüt Çavuşoğlu ile önceki gün yaptıkları ortak basın toplantısındaki tavrı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ertuğruloğlu, “Yunan bakanın hadsiz, şımarık ve saldırgan tavrına yönelik Bakanımızın sergilediği ciddi tavır ve ortaya koyduğu haklı görüşten dolayı kendisini bir kez daha kutlamak ve kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.