Çocuklar için ayrı bir dünya yarattı

Cemre Akar

İzmir’de kazandığı deneyimleri Kıbrıs’a taşıyan ’SmileVille Dental Clinic’ direktörü

Hatice Mükellef, çocuklara özgü bir dünya yaratma hayalini gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu.

Genç Vizyon’a konuk olan Mükellef, eğitim ve çalışma sürecini, ayrıca çocukların diş bakımlarıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: 2014 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ ne başladım. Buradaki beş yıllık eğitiminden sonra yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda yaptım ve 3,77 yüksek onur derecesi ile tamamlayarak mezun oldum. 2020-2024 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda doktora eğitimim yanı sıra eş zamanlı olarak Medicana International İzmir Hastanesi Diş Polikliniği’nde Çocuk Diş Hekimi olarak görev aldım. Meslek hayatım boyunca klinik hasta kabulü ve acil servis hizmetlerinde yer alarak 10 binin üzerinde hasta tecrübesi edindim. 2024 yılında, çocuklara özgü bir dünya yaratma hayalimle Kıbrıs’a taşınarak şu anda yöneticisi olduğum SmileVille Dental Clinic’i kurdum.

Soru: Smileville’de hangi yaş gruplarına ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Yanıt: SmileVille Dental Clinic, 0-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ben ve ekibim her yaş grubuna özel tedavi yaklaşımlarımızla, çocukların dental sağlıklarını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir anlayışı benimsemekteyiz.

Soru: Çocuk ağız sağlığı ve bakımı konusunda yanlış bilinenler nelerdir? Ailelerin nelere dikkat etmesi gerekir?

Yanıt: Toplumda yaygın bir yanılgı, süt dişlerinin tedavi edilmesine gerek olmadığı yönündedir. Ancak süt dişleri, daimi dişlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve sürmesine rehberlik eden önemli dişlerdir. Süt dişlerinin, dişlerin estetik, fonasyon (ses) ve fonksiyonel işlevlerine ek olarak, alttan gelecek olan daimi dişlere yer tutma görevi de vardır. Tedavi edilmeyen süt dişlerindeki enfeksiyonlar, daimi dişlerin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve bireyin genel sağlık durumunu tehlikeye atabilir. Ayrıca, zamanında tedavi edilmeyen süt dişleri, erken kayıpları sonucunda yer darlığına yol açarak ileride ortodontik tedavi gereksinimini artırabilir.

Doktor korkusunu oyuna dönüştürmek

Soru: Biraz da Smileville’den bahsedelim. Ülkemizde çok yaygın olmayan uluslararası standartlarda bir klinik tasarımı yaptınız. Çocuklar buraya geldiği zaman nasıl davranıyorlar?

Yanıt: SmileVille, çocukların eşsiz hayal güçlerinden ve sıra dışı perspektiflerinden ilham alarak yaratılmış rengarenk bir dünya. Kliniğimizde her çocuğun kendini özel ve değerli hissetmesini, seans sonunda mutlu ayrılmalarını ve bir sonraki randevularını sabırsızlıkla beklemelerini sağlamak önceliğimizdir. Klinik tasarımımız, çocukların hayal gücünü harekete geçirecek hobi ve oyun alanları ile doludur. Ayrıca, doktor korkusunu oyuna dönüştürerek dental tedavilerin tamamlanmasını sağladığımız bir “çocuk köyü” yaratmayı hedefledik. Yetişkin hasta kabulü yapmamız yönünde çok talep alıyoruz, ancak adadaki birçok klinikten bizi ayıran ve özellikle hassas olduğumuz konu yalnızca çocuklara özel hizmet veriyor olmamızdır. Kliniğimizi tasarlarken her detayını, bu durumu göz önünde bulundurarak yaptık. Sadece çocuk hastalara hizmet vermemiz, onların kendilerini özel hissetmelerine büyük katkı sağlıyor.

Soru: Ayrıca bir çocuk gelişimi eğitimi aldınız mı? Çocuklarla iletişim kurarken nasıl bir yaklaşım izliyorsunuz?

Yanıt: Pedodonti doktora programına katıldığım sırasında aldığım davranış yönlendirme eğitimi sayesinde, çocuklarla etkili bir iletişim kurma becerilerimi geliştirdim. Çocuk gelişimi ve kişisel gelişim konularına kendimi bildim bileli özel ilgi duyan biri oldum. Kendi alanımda kendimi sürekli olarak güncel tutmak ve geliştirmek için araştırmalar yapmaya devam ediyorum. Gerek sosyal medyada, gerekse kliniğimize gelen ebeveynlerin çocuklarla kurduğum bağ ve ortak iletişim dilimiz konusunda olumlu geri dönüşlerini ve memnuniyetlerini bu kadar güzel dile getiriyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Onların mutlu ve memnun ayrılmaları benim en büyük motivasyon kaynağım.

Soru: Son olarak ailelere önerileriniz nedir?

Yanıt: Çocuklarda ilk diş hekimi deneyiminin olumlu geçmesi, hem çocuk hem de hekim açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bebeklik döneminde ilk dişin çıkmasını takip eden bir yıl içerisinde ilk diş hekimi ziyaretinin yapılması önerilmektedir. Bebeğin küçük yaşta hekime ve ortama aşinalık kazanması, dental fobi oluşumunu önlemektedir. Pediatrik diş hekimlerinin birincil görevi, çocukların dişlerini çürüklerden korumaktır. Bebeğinizin ilk dişi çıktıktan sonra bir çocuk diş hekimini ziyaret etmeniz, süt dişlerinin sağlıklı gelişmesi ve çürük oluşmadan korunması açısından son derece faydalı olacaktır. Dental tedavileri aksatmamak önemlidir; çünkü ertelenen tedavilerin zorluk seviyeleri artmakta ve buna bağlı olarak kooperasyonu sağlamak güçleşebilmektedir.