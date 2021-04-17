Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı önceki gün Gazimağusa Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; önceki yıllarda halka açık çadırlarda verilen iftar yemekleri Covid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle paket servis şeklinde yapıldı.
Tüm ilçelere yayılacak
Sivil Savunma, Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı önceki gün Gazimağusa Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi.
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