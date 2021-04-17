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Tüm ilçelere yayılacak

Sivil Savunma, Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi

Tüm ilçelere yayılacak
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı önceki gün Gazimağusa Ulukışla köyünde evlere paket servis şeklinde ilk iftar yemeği dağıtımını gerçekleştirdi.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; önceki yıllarda halka açık çadırlarda verilen iftar yemekleri Covid-19 salgını ve tedbirleri nedeniyle paket servis şeklinde yapıldı.

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 Açıklamaya göre; 15 Nisan – 06 Mayıs tarihleri arasında her ilçede bir defa yapılacak şekilde farklı günlerde planlanan iftar yemekleri, ilgili belediye başkanlıkları ve muhtarlıklarla koordineli olarak, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerince evlere paket servis şeklinde dağıtılacak.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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