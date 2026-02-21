‘Yağmalama girişimi’

Alithia’nın haberine göre, Güney Lefkoşa’ya bağlı Kutrafa köyü sakinlerinin oluşturduğu ‘Taşınmaz Sahipleri ve Dostları’ girişimi, verimli Kıbrıs Türk arazilerine yeni güneş parkları kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

Alithia gazetesi; bölge sakinleri tarafından yayınlanan açık mektupta, Kutrafa köyünde çok sayıda güneş parkı bulunmasına karşın özellikle Kıbrıs Türk arazilerine yenilerinin yapılmak istendiğini belirterek, bu duruma tepki gösterildiğini yazdı.

Habere göre, girişimin açıklamasında, köy çevresindeki verimli arazilerde bulunan güneş parklarına, son dönemde binlerce kilometre kareyi kapsayacak yenilerinin eklenme girişimi olduğu belirtilerek, özellikle Kıbrıs Türk arazilerinin bu uygulamaya maruz kaldığı ifade edildi.

Güneş parkı kurmak isteyenlerin hukuki bir boşluktan yararlanarak, bu bölgelerin imar dışı alan olduğunu beyan ettiklerini belirten hareket, Kıbrıs Türk arazilerinin birçoğunun zaten imar dışı alan sayıldıklarına dikkat çekti.

Açıklamada, Kıbrıs Türk arazilerinin çok düşük bir bedelle kiralanarak büyük gelirler elde edilmesine sebep olan güneş parkları kurulmak için kullanıldıkları vurgulanırken, bu durumun sona ermesi için her yola başvurulacağı, Rum Yönetimi Başkanı ve Meclis Başkanı’na verilmek üzere imza kampanyası başlatıldığı da ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026, 09:57