Tehlike yaratıyormuş

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan veya ortakları Türk olan şirketlerin Güney Kıbrıs ve KKTC’de faaliyet göstermelerinin engellenmesi konusu Rum Meclisi’nde ele alındı.

Fileleftheros gazetesi: “Türk Şirketlerine Yasayla Engel – Meclis İşgal Altındaki Bölgeler ve Özgür Bölgelerde Kıbrıs Rum Toprakları Pazarına Girişlerini Engellemek İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye vatandaşlarının Güney Kıbrıs’taki şirketlerde yer almaları veya faaliyet göstermelerinin engellenmesi amacıyla yasa tasarısı hazırlandığını yazdı.

Gazete, “Türk çıkarları olan veya ortakları veya yöneticileri Türk vatandaşı olan onlarca şirket bulunduğunu” iddia ederek bu durumun Güney Kıbrıs için ulusal çıkar ve güvenlik açısından tehlike arz ettiğini belirtti. Bu tip şirketlerin gerek Güney Kıbrıs gerekse Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet göstermelerinin önüne geçilmesi adına hazırlanan bir yasa tasarısının Rum Meclisi’nde ele alındığını vurgulayan gazete, yasaya göre Rum Şirketler Mukayyitliğine şirket kurulumu için yapılan başvuruların sıkı denetimden geçeceğini ifade etti.

Konuya ilişkin yasa tasarısını meclise sunan Rum milletvekili Marinos Sizopulos mecliste yaptığı konuşmada; “şirketlerin casusluk faaliyetleri yürütebilme ve sadece Güney Kıbrıs’ta değil işgal bölgelerinde de Kıbrıs Rum arazisi satın alabilme imkanına sahip olmalarından ötürü durumun ciddi olduğunu” öne sürdü.

Sizopulos ayrıca, bu durumun zaman içerisinde önemli bir sayıdaki taşınmazın “Türk eline geçmesi tehlikesini içerdiğini” iddia ederek, böyle bir gelişmenin de Türkiye’nin müzakerelerdeki konumunu güçlendirebileceğini savundu. Gazete, Rum Şirketler Mukayyitliğinden yapılan açıklamada ise, yabancı uyruklular ve özellikle de Türk vatandaşları tarafından şirket kaydı yapılması konusunda hali hazırda endişelerin bulunduğu, bu yüzden de ilgili yasa tasarısının incelenmesi için Hukuk Dairesi’ne gönderildiğinin vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, söz konusu yasanın onaylanmasıyla birlikte, başvuru yapan şirketlerin reddedilmesi yetkisinin mukayyitliğe verileceği belirtilirken yabancı şirketlerin taşınmaz alımlarında 20 yıldan beridir uygulanan, hissedarların, adreslerin vb. bilgilerin kontrol edilmesi şeklinde emniyet uygulamalarının bulunduğu da vurgulandı.