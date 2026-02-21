Önlemler artırıldı

Güney Kıbrıs’ta ilk şap vakası görülürken, alarm seviyesi artırıldı.

Vakanın Livadia’daki hayvan çiftliğinde görüldüğü belirtildi.

Söz konusu vakanın, son aylarda adanın kuzeyinde salgınlar yaşanmasına rağmen güneyde daha önce doğrulanmış bir enfeksiyon bulunmaması nedeniyle önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hükümet yetkililerinin şimdiye kadar Yeşil Hat boyunca ve geçiş noktalarında önleyici gözetim, biyogüvenlik kontrolleri ve dezenfeksiyon önlemlerine odaklandığı kaydedildi.

Yetkililerin açıklamasına göre, Livadia’daki hayvan çiftliğinin sahibine resmi bildirim yapıldı. Veteriner ekipleri, operasyonu denetlemek ve olası temaslı hayvanları tespit etmek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı bölge ilan edilen çiftlikte, veterinerlik hizmetleri tarafından onay verilinceye kadar canlı hayvanların yanı sıra süt ve et ürünlerinin taşınmasına yönelik sıkı yasaklar uygulanacağı bildirildi.

Veterinerlik Hizmetleri, kamuoyunu rahatlatmaya yönelik açıklamasında şap hastalığının insan sağlığı açısından risk oluşturmadığını vurguladı. Açıklamada, “Tüketiciler için kesinlikle hiçbir tehlike söz konusu değil. Pastörize süt, hellim ve diğer hayvansal ürünler pastörizasyon ve sıkı kontrollerden geçtiği için güvenle tüketilebilir.” denildi.

Ada genelinde alarm seviyesi yükseltildi

Livadia’daki vakanın ardından alarm seviyelerinin yükseltildiği bir döneme denk geldiği belirtildi. Avrupa Komisyonu’nun da salgının kontrol altına alınmasına destek verdiği, bu kapsamda Avrupa antijen bankasından Kıbrıs Türk toplumuna 500 bin doz aşı teslim edildiği hatırlatıldı.

Tarım Bakanlığı’nın gelişmeleri yakından takip ettiği, Larnaka bölgesi genelinde ve Yeşil Hat boyunca faaliyet gösteren çiftliklerde ek denetimlerin yapılmasının beklendiği bildirildi.

Yetkililerin, en yüksek bulaşma risklerinden biri olarak değerlendirilen yasadışı hayvan hareketlerini önlemek amacıyla İngiliz üsleri, polis ve ulusal muhafızlarla yakın koordinasyon içinde çalıştığı belirtildi. Önemli geçiş noktalarında önleyici dezenfeksiyon tedbirlerinin sürdüğü bildirildi.

