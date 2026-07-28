İki köy boşaltıldı

Güney Kıbrıs'ta Kalo Chorio Atış Poligonu'nda Ulusal Muhafızların eğitim atışlarının ardından çıkan büyük yangın yaklaşık yedi saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 120 hektarlık alanın kül olduğu yangın nedeniyle Agia Anna ve Psevdas köyleri için tahliye kararı alınırken, bir gönüllü de müdahale sırasında yaralandı.

Yangın dün saat 12.40 sıralarında başladı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Agia Anna ve Psevdas köyleri için tahliye uyarısı yapıldı.

Agia Anna'da evlerini kendi imkanlarıyla terk edemeyen yaşlılar güvenli bölgelere taşınırken, Sivil Savunma ekipleri 21 kişiyi tahliye etti. Yangın sırasında alevler Agia Anna'da bir evin dış cephesine kadar ulaştı.

Gönüllüler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle iki ila üç ev son anda kurtarıldı. Yangın sırasında yüksekten düşen bir gönüllü bacaklarından yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gönüllünün tedavi altına alındığı bildirildi.

Yangına havadan da yoğun destek verildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 5 uçaktan oluşan toplam 7 hava aracı katıldı.

Yangının koordinasyonu için Agia Anna'da geçici bir koordinasyon merkezi kurulurken, ana kriz merkezi Larnaka'daki Zenon Merkezi'nde faaliyet gösterdi. Parlamento Başkanı ve DİSİ Genel Başkanı Annita Dimitriou da bölgedeki koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Yangının saat 18.40'ta kontrol altına alındığı ve 19.30 itibarıyla tamamen söndürüldüğü açıklandı.

Orman Dairesi Müdürü Savvas Ezekiel, yangının çoğunlukla alçak ve yabani bitki örtüsünden oluşan yaklaşık 120 hektarlık alanı etkilediğini belirtti.

İtfaiye Dairesi Sözcüsü Andreas Kettis ise yangının çıkış nedeni ile alevlerin poligon dışına nasıl yayıldığının yetkili makamlar tarafından ayrıntılı şekilde soruşturulacağını söyledi.