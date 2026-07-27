Üç bölgede operasyon

Rum polisinin hafta sonu Larnaka, Limasol ve Baf’ta gerçekleştirdiği operasyonlarda, 2 kilo kokain ve 150 gram “crystal meth” türü uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamaya göre, Larnaka’da cuma akşamı gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir aracın durdurulmak istendiğini, ancak 34 yaşındaki araç sürücüsünün hızını artırarak kaçmaya çalıştığını ve kovalamaca yaşandığını yazdı.

Gazete, polisin çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle araç sürücüsünü yakaladığını ve söz konusu şahısla yolcu koltuğunda bulunan şahsın üzerinde 1570 gram kokain bulunduğunu kaydetti.

Limasol’da aynı gün düzenlenen operasyonda ise, 30 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda 510 gram kokain ele geçirildiğini belirten gazete, Baf’ta da yaşları 29, 42 ve 50 olan 3 kişinin, “Crystal meth” türü uyuşturucu tasarrufundan tutuklandıklarını yazdı.

Haberde, tutuklanan şahısların tümünün mahkemeye çıkarıldıkları ve aleyhlerinde 5’er ve 8’er günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

