Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında Beyrut’ta imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması, Rum basınında geniş yankı buldu.

Fileleftheros gazetesi, anlaşmayı “Mavi Vatan’a Cevap” başlığıyla manşete taşıdı ve stratejik önemine dikkat çekti.

Haberde, anlaşmanın özellikle Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ve bölgesel iş birliği mesajı niteliğinde olduğu vurgulandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun’un anlaşma ile Suriye’ye ve ilgili taraflara MEB görüşmeleri başlatılması için mesaj verdiği belirtildi.

İki ülkenin elektrik bağlantısı için Dünya Bankası’na başvurduğu, Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi planlarının üzerinde mutabık kalındığı, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında “Akdeniz Anlaşması” çerçevesinde çeşitli Avrupa programlarının ilerletileceği kaydedildi. Ayrıca MEB’deki muhtemel doğal gaz yataklarının ortak kullanımı konusundaki müzakerelerin başlatılacağı belirtildi. AB’nin Lübnan’a yönelik yardımlarının serbest bırakılacağı ve toplamda 1 milyar Euro civarında olduğu hatırlatıldı.

“Mavi Vatan’a Darbe” başlıklı bölümde ise, anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın MEB’deki egemenlik haklarını güçlendirdiği, bölgedeki enerji güvenliği ve bağlantıyı pekiştirdiği, aynı zamanda istikrar kapısı açtığı vurgulandı. Haberde, anlaşmanın Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuk ve komşularıyla anlaşma yapabilme yeterliliğine dair siyasi bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi. Ayrıca, Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın Suriye ile olası bir anlaşmasının Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini ciddi şekilde etkileyebileceği ileri sürüldü.