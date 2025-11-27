Milyar Euro harcanacak

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın savunma harcamalarını artırmasına yeşil ışık yaktığı haber verildi. Önümüzdeki yıllarda savunma harcamalarının milyar Euro’nun üzerine çıkması bekleniyor.

Haravgi’ye göre; Komisyonun bu kararı, AB’nin önümüzdeki yılla ilgili ekonomi ve istihdam önceliklerini belirlediği 2026’yla ilgili Avrupa Yarıyılı Güz Paketi’nde yer alıyor.

Yapılan açıklamada Komisyon’un üye devletlerin yeni çerçeve bütçesine uyumunu değerlendirdiği, ana kriter net harcamalardaki gelişmeler olmakla birlikte 16 devlet için, savunma harcamaları için esneklik amacını dikkate alan ulusal kaçış maddesinin geçerli olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın bütçe politikalarını planlandığı gibi uygulamaya devam edecek “uyumlu devletler” listesinde yer aldığı, aynı listede Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Portekiz ve Slovakya’nın bulunduğu kaydedildi.

Habere göre Komisyon ayrıca borçlarını ödeme kabiliyeti istikrarlı ülkeler olan İrlanda, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs ve Portekiz için program sonrası denetim raporu da yayımladı.

