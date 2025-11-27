Güney Kıbrıs’ta orta eğitim kurumlarında 2023-2024 döneminde okullarda şiddet olaylarına gerek mağdur gerekse fail olarak katılan öğrenci sayısının "korkutucu" boyutta olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi: “Binlerce Öğrenci Okulda Şiddet Olaylarında – Rakamlarla Sunulan Ra-por Korkutucu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine değindi.
Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre; 2023-24 yılında orta eğitim okullarında şiddet eylemlerine katılan ve rehber öğretmenlerin desteğini almak zorunda kalan öğrenci sayısının 4 bin 749 olduğunu yazdı.
Bu eylemlerin başında sözlü şiddetin geldiğini ve 2 bin 331 öğrencinin sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle destek aldığını belirten gazete, 948 öğrencinin ise fiziki şiddet eylemi gerçekleştir-diğini vurguladı.
Gazete, bazı durumlarda öğrencilerin rehber öğretmenin yanı sıra diğer kurumların da desteğini almak zorunda kaldığını belirterek, şiddet mağduru olduklarını dile getiren öğrenci sayısının ise 2 bin 522 olduğunu aktardı.
Haberde, şiddet olaylarına karışan ve şiddet mağduru olan öğrencilerin hangi okullarda oldukla-rı, cinsiyetleri ve benzeri istatistik bilgilere de ayrıntılı şekilde yer verildi.
Rakamlar açıklandı
Rum okullarında şiddet olaylarının tırmanması aileleri endişelendiriyor
