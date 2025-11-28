Muhatabı Ankara

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirme yapmayacağını belirterek, söz konusu açıklamaların Güney Kıbrıs’ın planlarını etkilemediğini açıkladı.

Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasına yönelik eleştirilerinin ardından, Ankara’yı deniz sınırlarını görüşmek üzere masaya davet etti.

Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen kamu danışma günü sonrası basına konuşan Hristodulidis, Türkiye’nin ve Erhürman’ın anlaşmaya tepkileriyle ilgili soruları yanıtladı.

Güney Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üyesi bir devlet olduğunu vurgulayan Hristodulidis, yapılan anlaşmaların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde imzalandığını söyledi. Ankara’ya yönelik mesajında, Türkiye’nin pozisyonundan emin olması durumunda masaya oturarak deniz sınırlarının belirlenebileceğini ifade etti.

Erhürman’ın yeni müzakereler öncesi yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmayacağını yineleyen Hristodulidis, bu açıklamaların Güney Kıbrıs’ın planlarını değiştirmediğini kaydetti. Rum tarafının, Crans-Montana’da kaldığı yerden müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu savunan Hristodulidis, siyasi irade olması halinde Kıbrıs sorununa kısa sürede çözüm bulunabileceğini iddia etti.

Hristodulidis, “Erhürman’a bizzat söyledim, Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı sırasında bile, masaya oturmamak için bahane aramıyorum; görüşmeleri yeniden başlatarak, müzakere kazanımlarını kullanarak Kıbrıs sorununu üzerinde anlaşılmış çerçeveye göre çözebiliriz” dedi.

