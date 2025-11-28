‘Federal çözümü savunuyoruz’

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, olumsuz siyasi iklim ve zorluklara rağmen AKEL'in diyaloğu ve Kıbrıslı Türkler ile Rumların ortak devletlerini birlikte yönetebilecekleri iki toplum-lu, iki bölgeli federasyon çözümünü savunmaya devam edeceğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Sol Hareket üyesi Abdullah Korkmazhan’ın Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı yapmış, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür için yazdığı kitabın tanıtım etkinliğine katılan Stefa-nu, burada yaptığı konuşmada AKEL’in “Kıbrıs’ı bağımlılıklardan, anavatanlardan ve emperya-list odaklardan” kurtaracak bir çözüm için mücadele ettiğini kaydetti.

Stefanu, Kıbrıs Türk liderliği için yapılan son seçimin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldı-ğı yerden Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlamasına yönelik perspektif oluşturduğunu belirtti.

Stefanos Stefanu, Özker Özgür’ün barış, demokrasi ve yeniden yakınlaşma için mücadele ettiği-ni, siyasi bilince sahip olduğunu, haksızlığa ve milliyetçiliğe karşı savaştığını ve eski Rum Yöne-timi Başkanı Dimitris Hristofyas ve AKEL ile sıkı iş birliği içerisinde olduğunu anlattı.

Habere göre, Stefanu, Özgür’ün, ortak vatan ve iki toplumlu ilişkilerin devamının sembolü olduğunu vurguladı.

