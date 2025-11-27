Lübnan ile Güney Kıbrıs arasında Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma dün Beyrut’ta imzalandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, anlaşma-yı "stratejik öneme sahip bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili 20 yıllık müza-kerelerin sona erdiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’a teşekkür eden Hristodulidis, anlaşma metnine Lübnan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Fayez Rassamni ile birlikte imza attı. Anlaşmanın ‘önemli ve tarihi bir fırsat’ olduğunu dile getiren Hristodulidis “bu anlaşma ilişkilerimizin düzeyini en açık şekilde ortaya koyan, stratejik öneme sahip bir dönüm noktasıdır” dedi.

Hristodulidis şöyle devam etti:

“Kıbrıs ve Lübnan'ın, uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve elbette iyi komşuluk ilişkileri temelinde, güven ve karşılıklı saygıyı güçlendirmeye yatırım yapmaya devam ettiği yönünde güçlü bir siyasi mesaj gönderiyoruz."

Anlaşmanın Kıbrıslılar, Lübnanlılar ve bölge halkının genel yararına olacağını belirten Hristo-dulidis "Uzun süredir devam eden bir sorunu sonlandırıyoruz ve artık geleceğe, bunun temelin-de ülkelerimizin birlikte neler yaratabileceğine bakıyoruz" dedi.

Hristodulidis, Lübnanlı mevkidaşına teşekkür ederek, anlaşmanın "kendi siyasi iradesi ve karar-lılığı, ayrıca Başbakan Navaf Salam'ın, hükümetin ve Lübnan'ın siyasi liderliğinin katkısı olma-dan" mümkün olmayacağını söyledi.

Müzakerelerin başarıyla tamamlanmasının, "iki müzakere ekibimizin güven ve şeffaflık ruhuyla yorulmak bilmez ve metodik çalışmasının" bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası işbirliği

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise anlaşmanın iki ülkenin deniz kaynaklarının araştırıl-masının önünü açtığını ve "tüm bölgeye yayılabilecek uluslararası iş birliğinin temelini oluştura-bileceğini" söyledi.

Avn "Bu anlaşma, hem Lübnan'ın hem de Kıbrıs'ın kendi deniz kaynaklarını keşfetmeye baş-lamasına olanak sağlayacak ve aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini bu düzeyde güç-lendirecek. Artık ikili anlaşmalar geliştirmek için çalışabiliriz, böylece her iki ülkedeki arama şirketlerinin çalışmalarını kolaylaştırabilir ve güçlendirebiliriz" dedi.

İki ülke lideri ayrıca teknik ekipler oluşturarak Kıbrıs-Lübnan elektrik bağlantısı fikrini araş-tırma konusunda anlaştı.

