Önlemler artırıldı

Güney Kıbrıs’ta dün iki ayrı çiftlikte daha hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesiyle, enfekte çiftlik sayısı 110’a yükseldi.

Yetkililer, vakaların her ikisinin de Athienou yakınlarında bulunan koyun ve keçi çiftliklerinde görüldüğünü açıkladı.

Veterinerlik Hizmetleri Dairesi, hastalığın tespit edildiği nadir ırklara mensup hayvanların akıbetine ilişkin henüz karar verilmediğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağı kaydedildi.

Hayvanların itlaf edilmesi gerekiyor

Avrupa Birliği mevzuatına göre, bir çiftlikte şap hastalığı tespit edilmesi halinde tüm hayvanların itlaf edilmesi gerekiyor. Ancak nadir ve nesli tehlike altındaki ırklar için zaman zaman istisnalar uygulanabiliyor.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Demetris Epaminondas, daha önce yaptığı açıklamada hastalığın yayılmasını durdurmak için itlaftan daha az acı verici bir alternatif bulunmadığını belirtti. Epaminondas, şu ana kadar 30 binden fazla hayvanın itlaf edildiğini ifade ederek, Avrupa Birliği yasalarının bu konuda son derece katı olduğunu vurguladı.

Aşılama yönteminin, hastalığın yayılmasını önlemede itlafın yerini alamayacağını kaydeden Epaminondas, aşının yalnızca bulaşıcılığı sınırlamaya yönelik olduğunu belirtti. Aşılanmış bir hayvanın dahi test sonucunun pozitif çıkması halinde itlaf edilmesi gerektiğini ifade eden Epaminondas, hayvanların dört ila altı ay boyunca bulaşıcı kalabildiğine dikkat çekti.

Enfekte hayvanların yaşamasına izin verilmesinin virüsün hava yoluyla, makineler aracılığıyla veya diğer yollarla yayılma riskini artırdığını belirten Epaminondas, bu nedenle sıkı önlemler alındığını dile getirdi.

