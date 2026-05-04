Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”, köy meydanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölge halkının hazırlayıp sunduğu yiyecek ve içecekler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Havanın yağışlı ve serin olması nedeniyle yerli içecek olan zivaniya satışlarının da yoğun olduğu gözlendi. Bölge halkı ve ziyaretçiler, panayır alanında kurulan stantlarda hem yöresel ürünleri tatma hem de hediyelik eşya alışverişi yapma imkânı buldu.

“Evvel Zaman İçinde” temasıyla düzenlenen panayır, bölgeyi adeta geçmişten günümüze uzanan bir zaman yolculuğuna dönüştürdü. Gün boyunca sahnede konserler, müzik dinletileri ve dans gösterileri yer alırken, farklı yaş gruplarına hitap eden kültürel ve eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi. Panayır kapsamında kurulan yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra hediyelik eşya tezgâhları da ziyaretçilere sunuldu. Gün boyunca süren etkinlikler, kültürel lansman ve sahne gösterileriyle birlikte Lurucina Panayırı renkli görüntülere sahne oldu.

Siyasilerden yoğun katılım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Fide Kürşat, Fikri Toros ve Ürün Solyalı ile birlikte TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de panayırda yer aldı. Ayrıca Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de etkinliğe katıldı.

Siyasiler, panayır alanında kurulan stantları gezerek vatandaşlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. İncirli ile Çeler, konser düzenleyen koruya eşlik etti.