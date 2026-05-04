ELAM 3’üncü sırada

Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesinde Kathimerini tarafından Stratego/IMR şirketine anket yapıldı.

Kathimerini’nin “Vatandaşlar Başrol Oyuncusu Arayışında” başlığıyla aktardığı anket sonuçları DİSİ, AKEL ve ELAM’ın ilk 3’te kaldığını ortaya koydu.

Buna göre; ankete katılanlardan yüzde 20,2'si DİSİ, yüzde 18,5'i AKEL, yüzde 12,6'sı ELAM, yüzde 8,9'u ALMA, yüzde 7,4'ü DİKO, yüzde 5,7'si Amesi Dimokratia, yüzde 4,2'si Volt, yüzde 2,3'si EDEK yüzde 2,1'i Ekologlar, yüzde 1,2'i DİPA, yüzde 1,2'i Aktif Vatandaşlar Birleşik Avcılar Hareketi, yüzde 1'i Siku Pano, yüzde 0,5'i, Demokratik Ulusal Hareket, yüzde 0,1'i Demokratik Değişim Partisi’ne destek verdi.

Katılımcıların yüzde 8,1’i karar vermediğini, yüzde 2,4’ü sandığa gitmeyeceğini, yüzde 1,7’si cevap vermek istemediğini, yüzde 1,3’ü boş oy atacağını ve yüzde 0,4’ü bağımsız adaya oy vereceğini söyledi.

Katılımcılar “desteklediği partiden bağımsız olarak hangi partinin birinci olacağı” sorusuna yüzde 61 DİSİ, yüzde 22 AKEL, yüzde 3 Amesi Dimokratia, yüzde 3 ELAM, yüzde 1 DİKO cevabını verdi.

Parti başkanları

Parti başkanlarının popülaritesiyle ilgili soruya Nikos Hristodulidis için yüzde 48 olumlu, yüzde 43 olumsuz, DİSİ lideri Annita Dimitriu için yüzde 42 olumlu yüzde 44 olumuz, Stefanos Stefanu için yüzde 40 olumlu yüzde 41 olumsuz cevap verildi.

DİKO lideri Nikolas Papadopulos yüzde 21 olumlu yüzde 60 olumsuz, ELAM lideri Hristos Hristu yüzde 33 olumlu yüzde 53 olumsuz.

Mevcut Hristodulidis hükümetinden duyulan memnuniyetin sorulduğu katılımcıların yüzde 32’si “hiç memnun değilim”, yüzde 31’i “biraz memnunum”, yüzde 29’u “oldukça memnunum” ve yüzde 8’i “çok memnunum” cevabını verdi.

Hristodulidis’in görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 41, onaylamayanların oranı yüzde 53 oldu.

