‘Seviyorum, ödüyorum’

Ömer KADİROĞLU

Dünya evine girecek çifter, yaz ayları için düğün hazırlığı yaparken, rezervasyonlar da arttı.

En çok tercih edilen Lefkoşa Fuar Düğün Alanı’nda ücretler düğünün yemekli veya kokteylli olup olmamasına göre değişiyor.

Salon kiralama ücreti 4 bin 500 Euro olurken, “deluxe paketi” olarak uygulanan bu konseptte orkestra, kamera, fotoğraf çekimi, organizasyon planlama hizmeti, dekorasyon ve gelinin hazırlanması için oda yer alıyor.

Ancak orkestra hizmeti istemeyenler ya da kendi müzisyenlerini getirmek isteyenler için salonun maliyeti 4 bin Euro’ya iniyor.

Düğünü kokteylli isteyenler için deluxe paketi dahil, 200 kişilik organizasyon için 6 bin 500 Euro talep ediliyor. Davetli sayısı arttıkça fiyat da yükseliyor. Artan her davetli için kişi başı ücret 14 Euro olarak uygulanıyor.

Yemekli düğünlerde ise standart fiyat bulunmuyor. Menüye ve kişi sayısına göre fiyatlar değişiyor. Kişi başı ücretin 30 ila 35 Euro arasında değişirken, özel hazırlanmış menülerde bu rakam 60 Euro’ya kadar çıkıyor. Düğün sahipleri salon kirası olan 4 bin 500 Euro ve kişi sayısına göre yemek fiyatını ödüyor.

Modern ve lüks

Fuar Premier Hall Yöneticisi Kemal Ağınlı, geçtiğimiz yıla göre fiyat farkının yaklaşık 500 Euro civarında olduğunu belirtti. Ağınlı, vatandaşlara destek olabilmek adına yüksek oranlı zamdan kaçındıklarını kaydetti.

Öte yandan “Fuar Düğün Salonu” algısının geçmişteki haliyle anıldığını ancak mekanın tamamen yenilendiğini vurgulayan Ağınlı, modern ve lüks bir konsept oluşturduklarını söyledi. Sektöre başladıkları dönemde adada sınırlı sayıda düğün salonu bulunduğunu hatırlatan Ağınlı, dünyadaki örnekleri inceleyerek hazırladıkları projeler ve edindikleri tecrübelerle Fuar Düğün Salonu’nu baştan inşa ettiklerini ifade etti.