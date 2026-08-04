Müzakerelere hazırlık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs sorunuyla ilgili yürütülen hazırlık süreci kapsamında akademisyen bir anayasa uzmanını görevlendirdiğini açıkladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorununun başarılı bir genişletilmiş konferansın gerçekleştirilebilmesi amacıyla yoğun bir ön hazırlık dönemine girdiğini söyledi.

Teknik hazırlıkların BM ile iş birliği içerisinde başladığını belirten Hristodulidis, çalışmaların ağustos ayı boyunca devam edeceğini ifade etti.

Hristodulidis, hedefin yalnızca yeni bir konferans düzenlemek olmadığını, somut sonuçlar alınmasını ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başladığının ilan edilmesini sağlayacak kapsamlı bir hazırlık yürütüldüğünü kaydetti.

Bu çerçevede BM'nin akademisyen bir anayasa uzmanını istihdam ettiğini belirten Hristodulidis, söz konusu uzmanın önceki müzakere sürecinde de görev aldığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçmişte taraflar arasında sağlanan görüş birliklerine yaptığı atıfların da önemli olduğunu dile getiren Hristodulidis, hem Guterres'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların hem de ikili ve genişletilmiş görüşmelerde yürütülen temasların sürecin hedefini netleştirdiğini savundu.

