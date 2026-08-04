‘Navigasyon hatalı’

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan taksi şoförü M.D. ile İsrailli çift A.M. ve F.M. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Bulgaristan uyruklu taksici M.D.’nin Larnaka Havalimanı'ndan alarak Girne'deki bir otele götürmek üzere yola çıktığı İsrailli aileyi Gaziler köyündeki birinci derece askeri yasak bölgeye sokmasıyla başlayan soruşturma kapsamında 3 gün ek süre alındı.

Çiftin 3 yaşındaki çocuklarının koruma altına alındığı belirtilirken, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis, 1 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında Bulgaristan uyruklu taksici M.D.'nin, Larnaka Havalimanı'ndan aldığı A.M., F.M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Girne'deki bir otele götürmek üzere yola çıktığını mahkemeye aktardı.

Polis, taksicinin navigasyon uygulamasına Girne konumunu girdiğini, ancak güzergâh nedeniyle Gaziler köyündeki birinci derece askeri yasak bölgeye girerek KKTC'ye geçmeye çalıştıkları sırada bölgede görevli askerler tarafından fark edildiklerini ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, zanlıların ifadelerinin alınacağını, beyanlarının araştırılacağını ve olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan İsrailli çift ise şoförün yolu şaşırdığını, kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

Mahkeme talebi kabul etti.