Rum Müzakereci Menelaos Menelau, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yaptığı ziyaretin “önemli ve olumlu” olduğunu belirterek çabanın BM kararlarının belirlediği çerçevede yürütüldüğü mesajını verdi.

Menelau, Kathimerini gazetesine verdiği demeçte “Ön hazırlık müzakere kazanımları zemininde devam edecek ve Genel Sekreter, müzakerelerin yeniden başlaması kararı alınması hedefini taşıyan genişletilmiş görüşmeyi düzenleyecek” dedi.

Guterres’in, genişletilmiş görüşme için yeterli ön hazırlık gerektiğini de söylediği hatırlatıldığında Menelau “tam da bunun için çalıştıklarını” belirterek şunları ekledi:

“Çünkü genişletilmiş görüşmede müzakerelerin yeniden başlaması hedefini başarmak istiyoruz. Genel Sekreter’in yaklaşımındaki temel, yakınlaşmalara yaptığı atıftır çünkü üzerinde görüştüğümüz çerçevenin federasyon zeminli çözüm olduğu anlamına gelir. Yine, müzakere kazanımlarının, yakınlaşmaların bütün başlıklarda korunması, kapsamlı bir çözüm için geriye kalanlar üzerinde odaklanmamız gerektiği de açıktır.”

Yakınlaşmaların BM tarafından kaydedileceğini de belirten Menelau “nelerin yakınlaşma olduğu nelerin olmadığı konusunda sonu gelmez bir anlaşmazlığa girilmesi tehlikesinin nasıl önleneceği” sorulduğunda ise şunları söyledi:

“BM durumu, bütün yönlerdeki yakınlaşmaları ve anlaşmazlıkları kaydedecek. Bu kapsamlı bir k ayıt olacak ve kendileriyle ilgili yönleri yorumlamaları için müdahil taraflara verilecek. Kıbrıs’taki iki taraf iç yönlerle, 1960 Anlaşması’na taraf olan garantörler de dış yönlerle ilgili yorumlarını yapacak. Sonraki adım da müzakerelerin başlaması olacak.”