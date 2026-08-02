İstifaları isteniyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodoru’nun, Larnaka- “Kalo Horio” (Vuda) atış alanında Amerikalı askerlerle yapılan patlatmalar sırasında 27 Temmuz’da çıkan yangından etkilenen bölge halkından özür dilediği bildirildi.

Politis, Rum Savunma Bakanı Palmas ve RMMO Komutanı Theodoru’nun yerel yönetim temsilcileriyle görüştükten sonra yaptıkları açıklamalarda özürlerini yinelediklerine dikkat çektiği haberinde, Theodoru'nun yangının, “müttefik ülke” ile birlikte yapılan tatbikat sırasında meydana geldiğini doğruladığını yazdı.

Habere göre Theodoru, “önceden planlanmış, müttefik ülkenin iş birliğinde patlayıcıları etkisiz hale getirme ile ilgilenen adamların uzmanlık eğitimi söz konusuydu, bütün köylerin bilgisindeydi” ifadesini kullandı. Benzer durumların yinelenmemesi için yerel yönetim temsilcileriyle bir dizi önlem konusunda görüşme yaptıklarını söyleyen Theodoru bu önlemler çerçevesinde RMMO’nun köylere her faaliyetini detaylı ve kapsamlı şekilde bildirmesi konusunda uzlaştıklarını kaydetti. Theoduru, RMMO’nun emirleri ve atışlar için belirlenen sınırlarının yeniden gözden geçirileceğini de kaydetti.

Palmas ise yerel yönetim temsilcileriyle yapıcı ve samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek, bölge sakinlerine gösterdikleri ciddiyet ve olgunluk için teşekkür etti. Atış alanı yakınlarında yaşayan kişilerin güvenliğinin artırılması için gerekli önlemleri ele aldıklarını belirten Palmas "Kaydedilen sorunların giderilmesi hedefiyle somut eylem ve inisiyatifler içerecek bir yol haritası oluşturma konusunda uzlaştıklarını" söyledi. Palmas, yangından oluşan zararların tazmin edilmesi için bir prosedür hazırlandığını, bu çerçevede Larnaka Kaymakamı tarafından zararın kaydedileceği bilgisini de verdi.