Onlar karar verecek

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty İngiltere hükümetinin Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını desteklediğini ancak müzakerelerin yeniden başlamasının iki lidere bağlı olduğunu kaydetti.

Haravgi’nin haberine göre Doughty İngiltere’de yaşayan Rumların örgütlü olduğu “Birleşik Krallıktaki Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu”ndan aldığı mektuba verdiği cevapta “Kıbrıs sorununun çözümünün adanın bölünmüşlüğünün yarattığı etkilerin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceği" görüşünü ortaya koydu. Doughty geçen yılki gayriresmi genişletilmiş 5+1 görüşmelerle ilgili “önemli adımlar” ifadesini kullanarak; BM himayesindeki süreçte yeni bir ivme olması umudunu dile getirdi.

“Özlü müzakerelerin yeniden başlamasının, iki toplumun liderlerine bağlı olduğunu” belirten Doughty Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) önemine de vurgu yaptı. Londra’nın, Kıbrıs sorununa sürekli katılmaya devam edeceğini ve hedefin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi eşitliğe sahip bir çözüm olduğunu kaydeden Doughty İngiltere’de yaşayan Rumlara da “sürekli katkılarından” dolayı teşekkür etti.



