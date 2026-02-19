Devlet desteği 100 bin Euro

Rum İçişleri Bakanlığı hükümetin konut politikasına ilişkin kapsamlı bir güncelleme açıkladı. Bu güncelleme, öğrenci yurtları inşa etmeye yönelik yeni bir planı ve uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı amaçlayan mevcut programlarda yapılan revizyonları içeriyor.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Ioannou, hükümetin bu planı yükseköğretim kurumlarının yakınındaki öğrenci yurtları sıkıntısını gidermek için uygulamaya koyduğunu söyleyerek, “Öğrenci konaklama birimleri, birim başına en fazla on odadan oluşacak” dedi. Beş odalı bir ünitenin, 77 metrekare kullanılabilir alana inşa edilebileceği ve kayıtlı üniversitelerin bir kilometre yarıçapı içindeki yeni veya mevcut yapılarla entegre edilebileceği aktarıldı. Otopark zorunluluğu konusunda ise her beş oda için bir park yeri olacak şekilde daha da gevşetildi.

Birim başına verilen hibeler 5 bin Euro artırılacak, konut dışı alanlar artık konut olarak dönüştürülebilecek ve kiracılar için elektrik limitleri yıllık 200 kilovat saatten 500 kilovat saate çıkarılacak. Ayrıca başvuru sahipleri için gelir eşikleri artırıldı, yerinden edilmiş aileler ise ek olarak %20 oranında mali yardım alabilecek ve Rum Enerji bakanlığı ile ortak programlar sayesinde toplam devlet desteği potansiyel olarak 100.000 Euro'ya ulaşabilecek.

Güney Kıbrıs Arazi Geliştirme Kurumu (Koag), 28 milyon avroluk devlet fonuyla yeniden faaliyete geçirildi ve yıl içinde 2.500'den fazla yeni konutun yanı sıra satılık 244 ve kiralık 192 uygun fiyatlı konut teslim etmeyi hedefliyor. 22 ek başvuru, Koag'ın uygun fiyatlı konut fonuna yapılacak 11,5 milyon avroluk katkıyla ilave konut birimlerinin sağlanmasını mümkün kılacak.

Ticaret Odası destek verdi

Rum Ticaret Odası (Keve), hükümetin güncellenmiş konut politikasını memnuniyetle karşılayarak, bunu "hane halklarının, öğrencilerin ve daha geniş ekonominin karşı karşıya kaldığı gerçek baskıları ele alan kararlı ve zamanında bir müdahale" olarak nitelendirdi. Keve yaptığı açıklamada, bu önlemlerin "piyasaya olumlu bir sinyal gönderdiğini, yatırımı, istihdam yaratmayı ve sosyal uyumu desteklediğini, aynı zamanda daha geniş ve adil konut erişimi yoluyla sürdürülebilir büyümenin temellerini attığını" söyledi.

Yeni öğrenci konaklama ve revize edilmiş konut projeleri için başvuruların 2 Mart'ta başlayacağı ve 31 Aralık 2027'ye kadar devam edeceği bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026, 09:46