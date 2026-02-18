Geri sayım başladı

Rum Enerji Bakanı Michael Damianos, Meclis enerji komitesine yaptığı açıklamada, Kronos doğalgaz sahasının yönetimine ilişkin nihai yatırım kararının Mart ayı sonunda alınacağını ve ilk doğalgazın 2028 yılının ilk yarısında Mısır'a gönderilerek işlenip Avrupa pazarına yönlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Afrodit sahasına ilişkin olarak, Rum Enerji Bakanlığı yetkilisi Achilleas Sotirelis, ön mühendislik tasarımının (pre-FEED) geçen yıl Şubat ayında tamamlandığını ve Güney Kıbrıs'ın şimdi projenin detaylı planlama aşamasına geçtiğini, bunun yıl sonuna kadar hazır olması gerektiğini ve nihai yatırım kararının 2027'de verilmesinin beklendiğini söyledi.

Enerji Eski Bakanı George Papanastasiou ise, Noble Energy döneminde projenin bir üretim ünitesi ve Mısır'a kuru doğal gazın teşvikini içerdiğini söyledi. Bunun, Şubat 2025'te Chevron ile kurulacak ve hızla ilerleyen yeni ortak girişimle teyit edildiğini belirtti. Anlaşma, sahada bir üretim ünitesi ve Mısır'a uzanan bir denizaltı boru hattı öngörürken, Mısır’ın Afrodit'ten gelen doğal gazı iç pazarına tedarik etmek için kullanacağı söyleniyor.

Achilleas Sotirelis, Kıbrıslı Rum milletvekillerinin Güney Kıbrıs'a doğalgaz getirme olasılığı hakkındaki sorusuna, Güney Kıbrıs pazarının küçük olması nedeniyle bunun şirketler için cazip bir alternatif olmadığını, Mısır'ın ise büyük bir pazara ve daha yüksek talebe sahip olduğunu söyledi. Papanastasiou ise, Afrodit doğalgazının sadece Güney Kıbrıs'a gönderilmesinin mümkün olmayacağını ve iki yöne gönderilmesinin görüşülmediğini söyledi.

Kronos ile ilgili olarak Damianos, ENI ile yapılan son görüşmelerin Mart ayı sonuna kadar nihai bir yatırım kararının alınacağını duyururak, doğal gazın en geç 2028 başlarında Zor üzerinden Mısır'a ulaşacağını ve başlangıçta %100'ünün Avrupa pazarına yönlendirileceğini, daha sonra ise Mısır'ın kendi kullanımı için %20'ye kadarını elinde tutacağını gösterdiğini söyledi. Damianos, milletvekillerinin sorularına yanıt olarak, Türkiye'nin Kronos'taki çalışmaları engellemediğini söyledi. Enerji Bakanlığı yetkilisi Loukas Evgeniou ise, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki tüm keşiflerin Türkiye'nin yasadışı taleplerinin dışında olduğunu açıkladı. Bu arada, 10 numaralı blok ve Glafcos ile Pegasus yatakları Exxon tarafından değerlendiriliyor. Sotirelis, şirketlerle tüm jeopolitik endişelerin görüşüldüğünü ve önceliğin doğal gaz üretimine verildiğini söyledi.

