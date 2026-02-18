Yüzde 8,5 artış var

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının her geçen gün artmakta olduğu açıklandı. İstatistiklere göre; geçtiğimiz Ocak ayında tatil için adaya gelen turist sayısı 121 bin 625'e ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 8,5'lik bir artış gösterdi.

Güney Kıbrıs'a seyahatlerin ana nedeni %60,7 ile tatil amaçlı olurken, bunu %22,8 ile aile ve arkadaş ziyaretleri takip etti. %16,2'lik kesim ise iş amaçlı seyahat etti. Turistlerin büyük çoğunluğu, 22 bin 575 kişiyle Polonya'dan geldi ve bu da toplamın yüzde 18,6'sını oluşturarak Ocak 2025'e göre %43'lük bir artış anlamına geliyor.

Toplam 21 bin 981 ile İsrail’den gelen turistler yüzde 18,1'ini oluşturdu; bu da geçen yıla göre yüzde 7,3'lük bir düşüş anlamına geliyor. İngiltere'den gelen turistler toplam turistlerin yüzde 16,3'ünü oluştururken, Yunanistan'dan gelenler ise yüzde 14,5 ile Polonya ve İsrail'den sonra en büyük iki grubu oluşturdu. Almanya'dan gelen turist sayısında %82,4'lük kayda değer bir artış kaydedildi ve toplamda 7.504 turist geldi. Buna karşılık, Lübnan'dan gelen turist sayısı Ocak 2025'teki 2.367'ye kıyasla %25,1 oranında önemli bir düşüş göstererek sadece 1.773'e geriledi.

Rum Turizm Bakanı Yardımcısı Kostas Koumis, geçen hafta 2035 yılına kadar olan dönemi kapsayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yeni Ulusal Turizm Stratejisini onaylayarak, "Hedefimiz 2035 yılına kadar 5 milyon ziyaretçiye ulaşmak, ancak bunları bugünküne kıyasla bölgeler ve yılın dönemleri açısından farklı bir şekilde dağıtmak" dedi.

Koumis, şu anda 40'tan fazla ülkenin Güney Kıbrıs'a doğrudan hava bağlantısı olduğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026, 10:16