Karar için 5 yıl beklediler

Rum Temsilciler Meclisi eski Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile eski Akel Milletvekili Christakis Giovanis, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'altın pasaport' skandalına karıştıkları iddiasıyla ilgili olarak suçsuz bulundu.

El Cezire'nin, üst düzey yetkililerin, sözde sabıka kaydı olan sahte bir Çinli yatırımcının vekilinin, yatırım yoluyla vatandaşlık programı kapsamında Güney Kıbrıs pasaportu almasına yardım ederken görüldüğü bir videoyu yayınlamasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, davada yargılanan diğer iki sanık Syllouris ve Giovanis beraat etti.

Kararı duyduktan sonra Syllouris ve Giovanis'in oldukça duygusal oldukları bildirildi. Mahkeme salonunu dolduran destekçiler sevinçten ağlayarak birbirlerine sarıldılar ve alkışladılar. Hakimler ise, yargılama henüz bitmediği için bunun "kabul edilemez" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Karar oy birliğiyle alınmadı

Mahkeme; çoğunluk oylarıyla, Cumhuriyeti dolandırmak için komplo kurma, yetkiyi kötüye kullanma, kamu görevlisine rüşvet verme ve vatandaşlığa kabul işlemlerine yasa dışı müdahale suçlamalarının kanıtlanamadığına hükmetti. Duruşma sırasında El Cezire videosu delil olarak kabul edilmedi ve savcılık tanıkları ifade vermeye çağrılmadı.



