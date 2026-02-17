Barış Gücü devrede

Ayrelli toplarken Alayköy bölgesi civarında farkında olmadan KKTC topraklarına geçen, aracında yapılan aramada 16 adet av fişeği bulunan, bu nedenle iki ayrı suçlamayla cezaevine gönderilen Kıbrıslı Rum A.P.’nin serbest kalması için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi harekete geçti.

Hükümetten bir kaynak, "Serbest bırakılması amacıyla Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ve yetkili teknik komite aracılığıyla adımlar atılıyor" dedi.

Kıbrıslı Rum A.P, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada 16 adet 12 kalibre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli av tüfeği fişeği bulunduğu mahkemeye aktarılmıştı.

Zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağı, ikametgahı veya teminat gösterebileceği bir mal varlığı bulunmadığı belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edilmişti. zanlı 12 Şubat tarihinde tutuklu yargılanmak üzere 4 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmişti.

