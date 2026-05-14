Polis alarmda

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde annesiyle birlikte yaşayan 23 aylık bir bebeğin, Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen babası tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Olay, annenin polise yaptığı şikâyet üzerine ortaya çıktı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; anne eski partnerinin eve zorla girdiğini, kendisine ve kendi annesine şiddet uyguladığını ve ardından çocuğu alarak olay yerinden kaçtığını öne sürdü.

Şikâyetin ardından Limasol polisinin alarma geçtiği ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde, şüphelinin Türk vatandaşı olduğu ve KKTC’den Güney Kıbrıs’a “yasadışı yollarla” geçtiğinin tespit edildiği iddia edildi.

Yetkililerin, şüphelinin yeniden KKTC’ye geçişini önlemek amacıyla kara sınır kapılarına bilgi verdiği de aktarıldı.

Rum polisinin, zanlının kaçışını engellemek için sınır noktalarını bilgilendirdiği ve kontrol önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Haberlere göre olayın ardından güvenlik birimleri, hem çocuğun hem de babanın bulunması için operasyon başlattı.

Rum basınında yer alan iddialarda, annenin kısa süre öncesine kadar baba ve çocukla birlikte KKTC’de yaşadığı, ancak “aile içi şiddet” nedeniyle Güney Kıbrıs’a döndüğü öne sürüldü.

Şüpheli hakkında daha önce aile içi şiddet iddiaları nedeniyle Kasım 2025’te uluslararası yakalama emri çıkarıldığı iddia edildi.

Olayın, iki toplumlu “Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi”ne de iletildiği ve taraflar arasında iş birliği talep edileceği bildirildi.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Babanın olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Öğle saat 12.30’da yaptığı paylaşımda “Oğlumu benden bu saatten sonra kimse alamaz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda çocuğuyla birlikte görüntüler de yer aldı.